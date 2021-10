Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri

Il Parco delle Alpi Liguri al Festival della Scienza con una mostra sullo Sviluppo Sostenibile

(Rezzo, 19 Ott 21) Torna a Genova l'atteso appuntamento con il Festival della Scienza, in programma da giovedì 21 ottobre a lunedì 1° novembre nel segno delle Mappe, parola chiave della 19^ edizione di una fra le più importanti manifestazioni al mondo di diffusione della cultura scientifica.

L'edizione 2021 si svolgerà su due percorsi complementari, con conferenze, laboratori, mostre e spettacoli in presenza, affiancati da molti appuntamenti online: 11 giorni in cui le barriere fra scienze matematiche, naturali e umane verranno abbattute e la ricerca si potrà toccare, vedere, capire senza confini.

Il Festival propone ogni anno eventi ispirati alle questioni più attuali e scottanti del dibattito scientifico, prime assolute di spettacoli e mostre dedicate all'incontro tra arte e scienza, riservando una particolare attenzione alle novità della ricerca più avanzata e ai ricercatori dei Paesi emergenti.

