Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri

(Rezzo, 21 Lug 23) Con entusiasmo e orgoglio la Cooperativa di Comunità Brigì, la neo costituita A.S.D. Ciapun e la storica Pro Loco di Mendatica comunicano che finalmente, dopo lo stop forzato tra Covid e alluvioni, il borgo di Mendatica in alta Valle Arroscia è pronto a ripartire.



Quest'anno, a partire dalla fine di luglio, la comunità offrirà infatti una serie di eventi e attrazioni che fanno ben sperare per il futuro: si comincia sabato 22 con la riapertura del Parco Avventura e del chiosco del Parco delle Canalette (a luglio nei weekend). Sarà di nuovo possibile accedere a tutti i percorsi del parco, il giallo per i più piccoli, il verde e il verde plus per i bambini e il blu, il rosso e l'adrenalinico nero per ragazzi e adulti.

I percorsi sono stati interessati da una manutenzione straordinaria completa a seguito del periodo di stop e si sta già lavorando a un progetto per introdurre novità, si spera già dal prossimo anno. L'intera area del Parco delle Canalette, con il chiosco aperto gestito dalla cooperativa Brigì, le aree pic nic, l'area barbecue, i giochi, le strutture sportive e il Parco Avventura gestite dalla nuova A.S.D. Ciapun, rappresentano quindi la ripresa, il ritorno dopo un periodo veramente difficile per il piccolo centro dell'entroterra ligure.



Si continuerà poi con il tradizionale Trekking delle Alpi liguri, che vedrà come sempre impegnati nell'organizzazione l'Associazione Pro Loco, il Cento di Turismo Escursionistico Alpi Liguri e la Cooperativa Brigì, previsto per i giorni 4-5-6 agosto: quest'anno l'itinerario, "dalle Alpi Marittime alle Alpi liguri" partirà da Limone Piemonte (ritrovo a Colle di Nava e trasferimento in pullman) per arrivare a Colle di Nava passando dalla Colla dei Signori (prima tappa) e da Valcona Sottana (seconda tappa).

Il Trekking delle Alpi Liguri è stato inserito come azione della Pro Loco e della Cooperativa all'interno della Strategia del Parco Alpi Liguri per la CETS (Carta Europea del Turismo Sostenibile), nell'asse strategico "Culture e identità di frontiera", proprio per la valorizzazione della dimensione collettiva del racconto, che trova il suo simbolo nel potto, il bicchiere in latta che dal 1986 accompagna i trekking di Mendatica, e che oltre a essere un oggetto sostenibile e riciclabile viene utilizzato alla sera per tisane e grappe da sorseggiare durante i racconti.