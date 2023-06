Enogastronomia, sport e cultura

Da Venerdì 2 a Domenica 4 Giugno 2023

Con l'arrivo del mese di giugno e con le temperature in continuo aumento, si entra ufficialmente nell'estate: per questo fine settimana il Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri sarà presente alla Fiera del Libro di Imperia, mentre sul territorio proseguono le iniziative dedicate agli amanti dell'outdoor e della natura.

Sabato 3 giugno

"E LIZZETTE DE SAN ZANE", EVENTO ENOGASTRONOMICO AD ANDAGNA

Sabato 3 giugno torna ad Andagna (Molini di Triora) la manifestazione "E Lizzette de San Zane", in italiano le "lucciole di San Giovanni", un evento che si svolgerà in tutto il paese e creerà un'atmosfera unica, che coinvolgerà tutti e cinque i sensi. I visitatori verranno guidati attraverso un percorso enogastronomico, accompagnato dalla calda atmosfera dei lumini, arricchito dal tour nei caratteristici carruggi del paese, gustando i piatti salati e dolci offerti in diverse postazioni.

Una manifestazione per grandi e piccoli, nella magia delle prime serate estive. Sono previsti due itinerari gastronomici, uno per chi vorrà gustare ottimi bicchieri di vino accompagnati da abbondanti stuzzichini, l'altro per chi vorrà cenare in loco, gustando i piatti tipici di Andagna. All'ingresso i partecipanti potranno scegliere il percorso che preferiscono, lasciandosi tentare dalle golose specialità tipiche della zona.

Si svolgerà inoltre il concorso per band emergenti dal titolo "Belin, che band!": i gruppi musicali si esibiranno nei punti ristoro e allieteranno i passanti con la loro musica. Partecipando alla manifestazione si potranno votare le band in concorso e dare il voto alla propria band preferita, per aiutarla a vincere il premio del valore di 500€. Al termine del concorso, alle ore 23.30, avverrà la premiazione della band vincitrice presso il Piazzale Manifestazioni di Andagna. La festa continuerà presso il Piazzale con il dj set di DJ COMIX, Walter Sindoni e Claudio Restelli di Radio 88, social media partner dell'evento.

Info: Tel. 329 0527885 - info@andagna.it

3^ EDIZIONE DELLA PROVA UNICA DI CICLOTURISMO "DAL MARE ALLE ALPI" – ISCRIZIONI APERTE FINO ALL'1 GIUGNO

Sabato 3 giugno appuntamento con la terza edizione di "Dal mare alle Alpi", un evento organizzato dall'associazione "Blu di Mare – Circolo Parasio Cycling Team" e patrocinato dal Parco Naturale delle Alpi Liguri, che consisterà in una prova unica del campionato regionale C.S.A.In. di cicloturismo a squadre in escursione libera autogestita, attraverso un itinerario spettacolare, che dal livello del mare porterà i partecipanti a 1.400 metri di altitudine, fra i boschi di Colle Melosa (Pigna).

Ad aggiudicarsi la vittoria sarà il team che totalizzerà il maggior numero di punti e con il maggior numero di ciclisti che arriverà in vetta. Le prime dieci società classificate verranno premiate, ma solo chi terminerà la distanza selezionata entrerà nella classifica. La partecipazione è aperta a tutti i tipi di biciclette, e-bike comprese; è vietato creare assembramenti o intralcio alla circolazione stradale. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata.

Partenza: zona ex stazione di San Lorenzo al Mare (IM)

Itinerario: S. Lorenzo – Colle Melosa – Pigna – San Lorenzo

Info e iscrizioni: Tel. 328 7594760 (Luca) – www.teambludimare.it

Domenica 4 giugno





VISITA GUIDATA A COSIO D'ARROSCIA

Proseguono le visite guidate nel borgo di Cosio d'Arroscia, a cura dei volontari dell'Associazione Pro Loco, in collaborazione con l'Amministrazione comunale. Con un calendario di visite che proseguirà fino all'estate, ogni domenica è possibile andare alla scoperta di luoghi, storie e curiosità assieme alle guide del paese, disponibili ogni weekend e su richiesta anche in settimana (è gradita la prenotazione).

Anche domenica 4 giugno, dunque, appuntamento nel borgo medioevale dell'Alta Valle Arroscia per ammirare le varie postazioni del museo diffuso, il Museo delle Erbe "In Herbis Salus", il Museo del Situazionisimo "Piero Simondo", i "Cartelami" e la Sala dei fiori eduli e commestibili.

Info: Pro Loco Cosio d'Arroscia – Tel. 345 5177753 – prolococosio@virgilio.it