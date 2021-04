Webinar formativo gratuito

Giornata Mondiale della Terra

Venerdì 23 Aprile 2021

Venerdì 23 aprile dalle ore 14.30 alle ore 17, nell'ambito del Progetto regionale "Il territorio si fa scuola", l'Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Liguria organizza un webinar formativo gratuito per docenti di ogni ordine e grado, con riconoscimento di attestato formativo, per celebrare la Giornata Mondiale della Terra (22 aprile).

La Giornata Mondiale della Terra è una ricorrenza molto sentita a livello globale come occasione per puntare l'obiettivo sull'ambiente e sulla salvaguardia del Pianeta Terra: il giorno scelto per la ricorrenza non è casuale, cade esattamente un mese e un giorno dopo l'equinozio di primavera.

Per sensibilizzare i cittadini e aumentare la loro consapevolezza sulle tematiche ambientali, il 23 aprile scenderanno in campo anche le scuole della Liguria, per dimostrare che, anche in periodo di restrizioni dovute alla pandemia, il mondo dell'istruzione è in prima linea per la formazione sull'ambiente e sul territorio.

All'interno del webinar formativo gratuito dedicato ai docenti saranno coinvolti alcuni Enti Parco regionali e le sedi Liguri delle principali Associazioni impegnate nella valorizzazione e nella cura del Pianeta, che sintetizzeranno il loro impegno e le loro attività per le Scuole.

Il Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri sarà fra gli Enti coinvolti nella giornata formativa, unitamente ai Parchi di Portofino, Antola, Beigua e Montemarcello-Magra, nonché alle associazioni Legambiente Liguria, Lipu Liguria, Oasi Lipu di Arcola, WWF Liguria, Collettivo Milarepa – In Te Fasce.

Il webinar sarà una diretta streaming sul canale YouTube "Equipe Formativa Territoriale Liguria"

Per accedere alla diretta sarà sufficiente cliccare sul seguente link:

https://www.youtube.com/watch?v=x5Ty59OtMOU&ab_channel=EquipeFormativaTerritorialeLiguria

Le iscrizioni al webinar sono aperte entro il 22 aprile al seguente link: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=oAHcUY4cuE6U8dwWZn98LiTmY0VIlC1LhVSX1AsZF0hUMDkyNE1aRzE0M1NJVDM4VEVPTUNUMVJMNi4u

Le giornate formative non si fermano qui: in autunno, il progetto "Il territorio si fa scuola" proseguirà con nuovi incontri tematici nei quali cui verranno nuovamente coinvolti i Parchi regionali.

"Il territorio si fa scuola" è un progetto multidisciplinare finalizzato a definire un percorso didattico trasversale per l'insegnamento dell'educazione civica e ambientale. La scuola ligure si impegna a farsi promotrice dell'educazione dei cittadini relativa alla conoscenza, alla conservazione, alla tutela e alla fruizione sostenibile del patrimonio naturalistico ambientale e di quello culturale.

Finalità del progetto sono quelle di educare alla bellezza attraverso l'approccio identificativo ai beni culturali e ambientali, accompagnare le giovani generazioni ad una conoscenza approfondita del territorio in cui abitano e promuovere un patto tra generazioni a tutela del paesaggio e di ciò che contiene, giovandosi delle competenze e delle conoscenze di Enti pubblici e privati e di esperti.

Luogo: YouTube

Provincia: Imperia Regione: Liguria

Organizzatore: USR Liguria



