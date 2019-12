Parco Naturale Regionale del Beigua

Il fascino dell'inverno nel Beigua Geopark

I programmi del Parco per la nuova stagione

(Varazze, 27 Dic 19) La stagione della quiete. La vegetazione riposa, molte specie animali vanno in letargo e la natura rallenta i suoi ritmi frenetici, invitandoci a fare altrettanto, a muoverci a passo lento per godere nel silenzio che ci circonda e imparare ad osservare i dettagli nella pace invernale: i giochi di luce rifratta dalla brina, i cieli tersi che si alternano alle rapide foschie, le tracce lievi lasciate sul terreno dalla fauna che si avventura in cerca di cibo.

Sono queste atmosfere straordinarie che si vivono nel Beigua e che sono ispirazione del programma di attività per i primi mesi dell'anno: i trekking fotografici, con il primo appuntamento dell'anno dedicato alla magia dell'alba sul crinale, tante escursioni, da quelle più impegnative alle uscite adatte a tutta la famiglia, pronte a trasformarsi in ciaspolate se avremo una stagione ricca di neve e i pomeriggi nella Foresta della Deiva con i laboratori didattici per i Junior Geoparker. Emozioni di giornate invernali che possono anche diventare protagoniste della seconda edizione del Concorso Fotografico #ScattailBeigua: fino al 20 febbraio tutti potranno partecipare inviando fino a tre scatti che raccontino il Parco in inverno. Il regolamento è disponibile sul sito www.parcobeigua.it

Quando poi i rigori invernali inizieranno a cedere il passo al clima più mite, nel Beigua inizierà la straordinaria stagione delle migrazioni: dopo la prima metà di febbraio aspetteremo l'arrivo delle chiassose gru, per rivivere insieme l'esperienza del monitoraggio social degli stormi, che lo scorso anno con l'iniziativa #GruNelBeigua ha coinvolto tanti appassionati osservatori che ci hanno fornito preziose indicazioni sui passaggi. E poi arriveranno i maestosi rapaci, capeggiati dal Biancone, che per settimane attraverseranno i cieli del Parco diretti ai siti di nidificazione; momenti emozionanti che condivideremo insieme nel Biancone Day ed in altre iniziative a tema ornitologico insieme ai nostri esperti. La novità per l'inizio della primavera sarà il Contest fotografico dedicato ai rapaci che coinvolgerà direttamente i fotografi naturalisti appassionati di birdwatching: dal 1 marzo al 31 maggio il Parco del Beigua diventerà scenario perfetto per scatti d'autore! Non saranno ammesse foto d'archivio, ma solo scatti di rapaci in volo ripresi nel periodo di apertura del contest e la specie ritratta dovrà occupare almeno il 50% del frame. Potrebbe essere l'occasione giusta per soggiornare nel Rifugio del Parco a Case Vaccà, base di partenza ideale per raggiungere i migliori punti di osservazione. A febbraio sul nostro sito vi daremo tutti i dettagli.