Parco Naturale Regionale del Beigua

Fine settimana nel Beigua Geopark, tra biowatching e passeggiate sotto la luna

(Varazze, 01 Giu 20) Le escursioni del Parco del Beigua sono riprese a pieno ritmo a fine maggio e nel primo weekend di attività hanno subito registrato il tutto esaurito, complici la voglia di tornare alla natura e il bel tempo. Ma anche il prossimo fine settimana non sarà da meno, con proposte per tutti.

Sabato 6 giugno a Tiglieto torna l'AracniDay, la giornata di biowatching per tutti. Con l'esperto e Guida del Parco conosceremo meglio il mondo degli Aracnidi, che esercita da sempre un misto di fascino e timore. E in più una sorpresa davvero piacevole: eccezionalmente potremo visitare la zona umida della Piana di Tiglieto, un delicato ambiente protetto normalmente non accessibile al pubblico per preservarne l'integrità.

Ma la giornata non finisce qui! Alla sera appuntamento a Pratorotondo per un'escursione sotto la luna: i colori del tramonto ci accompagneranno lungo l'Alta Via dei Monti Liguri verso il Monte Rama, avvolti nel silenzio, con il cielo stellato sulla testa e la costa illuminata ai nostri piedi.

Domenica 7 giugno invece seguiremo la rotta delle aquile, con un birdwatching da Pratorotondo al Rifugio Argentea, alla ricerca del Codirossone, del Passero solitario, dell'Allodola e del Calandro che nidificano nelle praterie e sui pendii rocciosi, colorati dalle fioriture tardo primaverili. E chissà che con un po' di fortuna, alzando gli occhi al cielo, non scorgiamo anche la sagoma dell'Aquila reale!

Tutte le escursioni sono svolte seguendo le nuove disposizioni di sicurezza adottate dal Parco, nel rispetto del distanziamento fisico e con dotazione di mascherine e gel igienizzante. Il costo a persona è di € 10,00 e fino alla fine del mese è attiva la promozione famiglie (bambini fino a 12 anni € 5,00).

I posti sono limitati e la prenotazione on-line è obbligatoria, entro il giorno prima. Per tutte le informazioni sulla difficoltà dei percorsi e la preparazione necessaria contattare le Guide (tel. 393.9896251 - Guide Coop. Dafne).