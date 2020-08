Parco Naturale Regionale del Beigua

Bird trekking sulle tracce del Piviere tortolino

(Varazze, 23 Ago 20) Domenica 30 agosto tutti con il naso all'insù, senza perdere di vista il sentiero, per un trekking guidato dall'ornitologa del Parco dedicato al Piviere tortolino, che in questi giorni sosta nelle praterie dell'Alta Via del Parco per recuperare le energie necessarie a completare il viaggio che dalla tundra artica lo porterà verso l'Africa per svernare.L'escursione, adatta a tutti, durerà l'intera giornata con pranzo al sacco. Costo a persona € 10,00. Prenotazione obbligatoria on-line entro sabato alle ore 12

Continuano anche gli appuntamenti con le visite guidate alla Badia di Tiglieto; la partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria entro le ore 18 del giorno precedente la visita. Oltre alle date dell'ultimo fine settimana di agosto, sono già disponibili i turni di settembre.



Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)