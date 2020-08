Parco Naturale Regionale del Beigua

La migrazione dei rapaci nel Beigua - contest fotografico

Prorogato il contest anche alle migrazioni autunnali

(Varazze, 28 Ago 20) Il contest fotografico dedicato alle migrazioni dei rapaci nel Beigua Geopark, lanciato poco prima del lockdown di primavera, è stato prorogato fino al 15 ottobre per intercettare anche i passaggi migratori autunnali.

Fotografi professionisti e amatoriali potranno partecipare con un massimo di tre scatti ciascuno, inviati contemporaneamente o in momenti successivi, purché fatti esclusivamente nel periodo di apertura del contest; non saranno ammesse foto di archivio.

La raccolta di fotografie sarà anche un'importante fonte di informazioni per i nostri ornitologi che seguono gli andamenti delle migrazioni con accurati conteggi e organizzano le attività di fruizione a tema. E proprio a loro, Luca Baghino e Gabriella Motta, insieme a Marco Bertolini, fotografo naturalista e Guida del Parco e al Direttore Maria Cristina Caprioglio, sarà in capo la valutazione delle immagini per scegliere le tre vincitrici, i cui autori saranno premiati con un soggiorno presso il Rifugio Case Vaccà, un cesto di prodotti Gustosi per natura e la partecipazione ad un trekking fotografico nel Parco.

Consultate il Regolamento e fino al 15 ottobre caricate le vostre foto seguendo questo link: http://bit.ly/FotocontestRapaciBeigua