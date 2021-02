Parco Naturale Regionale del Beigua

Baci a San Valentino nel Beigua Geopark

(Varazze, 08 Feb 21) Domenica 14 febbraio le Guide del Parco ci portano in escursione nella Foresta della Deiva a Sassello: il silenzio del bosco nel riposo invernale e l'atmosfera poetica di una passeggiata immersi nei profumi della natura alleggeriranno le tensioni accumulate durante la settimana e ci permetteranno per qualche ora di ritrovare un ritmo più lento e rilassato, ricaricando il corpo e lo spirito.

E siccome non può esserci San Valentino senza baci, a fine giornata faremo una sosta golosa da Le Delizie di Gina, per assaggiare alcune specialità a marchio Gustosi per Natura del Parco del Beigua, come i baci di Sambuco e i canestrelli.



L'escursione, adatta a tutti, durerà l'intera giornata con pranzo al sacco. Prenotazione obbligatoria on-line entro le ore 12 di sabato; costo € 10,00 a persona.



Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)