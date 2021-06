Parco Naturale Regionale del Beigua

Un fine settimana in cammino nel Parco del Beigua

(Varazze, 07 Giu 21) Anche quest'anno il Parco del Beigua non manca all'appuntamento con "In cammino nei Parchi", IX edizione dell'evento nazionale promosso dal CAI con Federparchi. La Guida del Parco accompagnerà i soci CAI attraverso la selvaggia Val Lerone lungo il Sentiero dell'Ingegnere. Per informazioni e prenotazioni è necessario contattare la segreteria della Commissione Regionale TAM Liguria 347.067900

Le iniziative del fine settimana però non finiscono qui.

Per i giovani Junior Geoparker l'appuntamento è sabato 12 giugno a Sassello, presso la Casa del Parco nella Foresta della Deiva con l'attività "Tracce in foresta", un pomeriggio all'insegna del gioco nella natura. Attività gratuita, prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 18.

Dopo i festeggiamenti dello scorso anno per il novecentenario della fondazione, riapre le porte la Badia di Tiglieto per un ciclo straordinarie di visite in compagnia delle Guide del Parco in programma nei fine settimana estivi. Primo appuntamento domenica 13 giugno con due turni di visita: alle ore 9:30 e alle ore 11. Prenotazione on-line obbligatoria entro sabato, fino a esaurimento dei posti disponibili; costo € 6,00 a persona.

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)