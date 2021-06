Parco Naturale Regionale del Beigua

Sassello in festa: trekking nella Foresta della Deiva

Continuano al sabato le visite guidate alla Badia di Tiglieto

(Varazze, 28 Giu 21) Il prossimo fine settimana diamo il via al programma estivo delle attività del Parco del Beigua, che a breve si arricchirà anche di tante novità, che sveleremo nei prossimi giorni.

Domenica 4 luglio l'escursione con le Guide del Parco si inserisce nell'evento "Sassello in festa: cultura e territorio dell'entroterra" che animerà il borgo. Faremo un trekking naturalistico nella Foresta della Deiva per osservare, ascoltare e riconoscere gli animali che la popolano.

Al termine dell'escursioneraggiungeremo il rifugio Casa Ressia, una delle strutture Ospitali per natura del Parco, e chi vorrà potrà godersi una gustosa merenda a base di prodotti locali (facoltativa, a pafamento).

L'escursione, adatta a tutti, durerà l'intera giornata con pranzo al sacco. Prenotazione obbligatoria on line entro le ore 12 di sabato, costo € 10,00 a persona. Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)

Continueranno invece per tutto il mese di luglio le visite guidate alla Badia di Tiglieto, ogni sabato pomeriggio alle ore 15:30 e alle ore 17. Prenotazione obbligatoria on line entro venerdì alle ore 18, costo € 6,00 a persona. Per informazioni: tel. 347.3764535 (Mauro Brunetti, referente per visite guidate alla Badia di Tiglieto, Guida Coop. Dafne)