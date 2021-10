Parco Naturale Regionale del Beigua

Fine settimana tra birdwatching e escursione storico-culturale sui sentieri napoleonici

Nel Parco del Beigua celebriamo il World Migratory Bird Day e recuperiamo la Giornata dei Sentieri Liguri

(Varazze, 04 Ott 21) Partendo dall'area pic nic di Pian di Stella (Varazze) recuperiamo l'escursione in programma per la Giornata dei Sentieri Liguri: seguiremo i sentieri napoleonici fino ai luoghi dove nel 1800, per 7 lunghi giorni, si scontrarono gli eserciti francesi e austriaci, violando la sacralità del massiccio del Beigua. Insieme alla Guida del Parco, esperto in materie storico letterarie, e a Luca Pistone, storico della Società Savonese di Storia Patria, tra panorami straordinari, rivivremo quegli importanti avvenimenti.

L'escursione, mediamente impegnativa per camminatori abituali, durerà l'intera giornata con pranzo al sacco. Prenotazione obbligatoria on-line entro sabato alle ore 12, costo € 10,00 a persona.

A tutti i partecipanti in omaggio la pubblicazione "Sentieri Napoleonici nel Parco del Beigua".

Al Centro Ornitologico di Case Vaccà, sulle alture di Arenzano, ci aspetta invece l'esperta del Parco per vivere insieme una giornata di birdwatching in occasione del World Migratory Bird Day, la giornata internazionale dedicata alle migrazioni autunnali.

Siamo in uno degli hot spot più noti del Nord Italia per il passaggio di uccelli in migrazione, che in questa stagione si muovono verso le coste africane in cerca di temperature più gradevoli. L'attività è libera e non è necessaria la prenotazione; il Centro Ornitologico è aperto dalle ore 11:30 alle 16.

Non dimenticate binocolo e taccuino per annotare i vari passaggi, la nostra ornitologa vi aiuterà a riconoscere le varie specie. Per accedere al Centro Ornitologico è necessario il Green Pass.

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)