Parco Naturale Regionale del Beigua

Cammini di biodiversità: al Pavaglione

(Varazze, 29 Nov 21) Domenica 5 dicembre appuntamento a Campo Ligure, uno dei Borghi più belli d'Italia, per salire verso il Monte Pavaglione, attraversando boschi e praterie pronte al riposo invernale. È proprio qui che nella bella stagione pascolano le mucche di Cascina Mongrosso, uno dei nostri produttori Gustosi per Natura che andremo a trovare nel pomeriggio. Scopriremo il profumo e il sapore del formaggio fatto con latte di montagna e potrà essere l'occasione di acquistarne qualche varietà, per i prossimi pranzi delle feste o per un saporito regalo.

L'escursione, che durerà l'intera giornata, è adatta a tutti e gratuita; prenotazione obbligatoria on-line entro sabato alle ore 12.

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)