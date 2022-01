Parco Naturale Regionale del Beigua

Le attività in programma nel fine settimana

(Varazze, 24 Gen 22) Dopo i primi giorni di pausa, che ci sono serviti ad assorbire il colpo di un nuovo fermo delle attività escursionistiche, ci siamo rimessi in pista con nuove proposte che ci permetteranno di trascorrere del tempo insieme nel rispetto di tutte le limitazioni imposte dall'emergenza pesta suina.

E ne abbiamo per tutti, grandi e piccoli!

Si riparte sabato 29 gennaio da Sassello con un pomeriggio dedicato ai Beigua Junior Geoparker. Appuntamento per i bambini da 6 a 11 alla Casa del Parco per un divertente laboratorio didattico che ci porterà alla scoperta dell'affascinante mondo delle api. E a fine giornata produrremo anche una candela di cera naturale dalla forma curiosa. Prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 12; costo € 6,00 a bambino.

Domenica 30 gennaio invece ci vedremo ad Arenzano, nel bellissimo Parco di Villa Negrotto Cambiaso per imparare a fare birdwatching insieme alla nostra ornitologa Gabriella Motta. Un'esperienza adatta tutti, che dall'elegante pavone ai più piccoli uccelli selvatici che abitano il Parco, ci aiuterà a capire quali sono i caratteri da osservare per il riconoscimento, facendo pratica di ascolto del canto e localizzazione della posizione. Un bell'allenamento per prepararsi al ritorno sui sentieri.

L'attività impegnerà tutta la mattina. Prenotazione obbligatoria on-line entro sabato alle ore 12, costo € 6,00 a persona.

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)