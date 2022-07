Parco Naturale Regionale del Beigua

Il programma del fine settimana nel Beigua Geopark

(Varazze, 18 Lug 22) Questo fine settimana il venerdì con le Guide del Parco si sposta a Pratorotondo, il balcone del Beigua affacciato a picco sul mare.

Le attività inizieranno nel pomeriggio, con i Junior Geoparker alla ricerca di tracce e indizi della presenza di animali, per scoprire che abita le praterie e i boschi del Beigua. Iniziativa gratuita adatta a bambini dai 5 agli 11 anni, prenotazione obbligatoria on line entro giovedì alle ore 18.

Alla sera invece torna uno degli appuntamenti estivi più amati, il trekking sotto le stelle. Per l'occasione la Guida del Parco sarà accompagnata dagli astrofili dell'Osservatorio Astronomico del Righi, che con il loro telescopio ci guideranno all'osservazione di stelle e pianeti. L'escursione è adatta a tutti, necessario dotarsi di cena al sacco e frontalino o torcia. Iniziativa gratuita (previsto €5,00 di contributo per l'associazione astrofili), prenotazione obbligatoria on line entro giovedì alle ore 18.

Chiuderemo in bellezza la settimana con l'appuntamento della domenica mattina alla Badia di TIglieto per la visita guidata al complesso cistercense. Prenotazione obbligatoria on line entro sabato alle ore 18, costo € 6,00 a persona.

Tutte le attività sono a numero chiuso e le prenotazioni verranno accettate fino a esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)