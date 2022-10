Parco Naturale Regionale del Beigua

(Varazze, 24 Ott 22) Si avvicina il ponte dei Santi e il nostro Halloween da paura, in programma lunedì pomeriggio, è già tutto esaurito. Ma abbiamo in serbo altri appuntamenti per trascorrere insieme il fine settimana all'aria aperta, facendo anche qualcosa di buono per l'ambiente.

Torna infatti l'appuntamento con la pulizia scientifica in spiaggia in collaborazione con Legambiente. Non sarà una semplice raccolta di rifiuti, ma un'attenta catalogazione dei diversi materiali raccolti sulla riva, per capire quale origine possano avere e come si possa pensare di agire alla fonte, per contenere il fenomeno.

E per l'occasione ci facciamo in due:

sabato 29 ottobre ci vediamo ad Arenzano alle ore 14 (prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì)

domenica 30 ottobre ci spostiamo a Celle Ligure alle ore 9:30 (prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì)

Le attività sono gratuite. Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)