Parco Naturale Regionale del Beigua

(Varazze, 31 Ott 22) Avete mai visto i funghi al microscopio? No, non in un laboratorio, ma restando nel cuore del bosco!

Accidenti, abbiamo svelato troppo... perché sarà questa la sorpresa dell'escursione in programma domenica 6 novembre nella Foresta della Deiva a Sassello: insieme alla Guida del Parco raccoglieremo i funghi a scopo scientifico e poi sezioneremo gli esemplari più curiosi e interessanti per esaminarli con un microscopio davvero particolare. Grazie alle speciali lenti applicate allo smartphone potremo conoscere il regno dei funghi da un punto di vista davvero particolare.

L'iniziativa, in collaborazione con DIPLE, è adatta a tutti e durerà l'intera giornata con pranzo al sacco.

Partecipazione gratuita grazie al progetto Outdoor Education cofinanziato da Regione Liguria.

Prenotazione obbligatoria on-line entro sabato alle ore 18: http://www.parcobeigua.it/man_dettaglio.php?id=100374

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)