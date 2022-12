Parco Naturale Regionale del Beigua

(Varazze, 12 Dic 22) Prima di sederci a tavola per le lunghe maratone natalizie, da molti attese e da qualcuno temute, facciamoci ancora un giro nel Beigua, che ne dite? Abbiamo in serbo ben due appuntamenti per sabato 17 dicembre.

Si parte nel pomeriggio da Tiglieto con la visita guidata all'interno della Abbazia cistercense. Prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 18, costo € 6,00 a persona.

E poi chiudiamo in bellezza il nostro anno escursionistico con il trekking serale sotto le stelle dal Passo del Faiallo. Insieme agli amici dell'Osservatorio Astronomico del Righi seguiremo l'Alta Via dei Monti Liguri fermandoci a osservare le costellazioni visibili in questo periodo e con il loro telescopio posizionato in prossimità del ristorante "La nuvola sul mare" potremo anche osservare i dettagli della volta celeste.

L'escursione partirà alle ore 20 per concludersi intorno alle ore 23:30 ed è rivolta a camminatori abituali. Necessario essere dotati di torcia o frontalino. Prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 18, costo a persona € 6,00 + € 5,00 per l'Osservatorio.



Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)