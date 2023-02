Parco Naturale Regionale del Beigua

(Varazze, 20 Feb 23) Nel Parco del Beigua ci stiamo preparando a un fine settimana davvero interessante.

Si comincia a Sassello sabato 25 al pomeriggio con un nuovo appuntamento per i Beigua Junior Geoparker, l'ultimo della stagione invernale. Al Centro Visite del Parco di Palazzo Gervino ci aspetta un laboratorio sui fossili che raccontano un passato lontano 28 milioni di anni e scopriremo che la paleontologia è davvero affascinante. Attività adatta a bambini da 5 a 11 anni, prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 18, costo € 6,00 a bambino.

Domenica 26 invece torna invece un'escursione fotografica molto attesa, Frog in love, giunta alla V edizione.

Partiremo da Pratorotondo insieme a Marco Bertolini, fotografo naturalista e Guida del Parco, per una giornata dedicata alla Rana montana e agli altri anfibi che abitano le zone umide del Beigua.Sarà un'occasione per approfondire le tecniche fotografiche migliori ed eticamente corrette per riprendere la Rana montana nel suo ambiente naturale, approfondendo i temi della biologia di questo piccolo anfibio e l'importanza della sua conservazione. È necessario essere dotati di macchina fotografica (reflex, mirrorless o compatta) e cavalletto.

Prenotazione obbligatoria on-line entro sabato alle ore 12 fino ad esaurimento dei posti disponibili; costo € 10,00 a persona.



Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)