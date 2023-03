Parco Naturale Regionale del Beigua

(Varazze, 20 Mar 23)

L'atmosfera primaverile avvolge l'Abbazia di una luce brillante, che rende ancora più affascinante questo complesso monastico che ha visto tra le sue mura accadere tante vicissitudini, reali o leggendarie, che hanno influenzato lo sviluppo della piana di Tiglieto.

Sabato 25 marzo nel pomeriggio faremo una passeggiata nel passato, tra storia e architettura, lasciandoci catturare dalla quiete mistica della Badia.

Prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 18; costo della visita guidata € 6,00 a persona.

Celebreremo poi domenica, con qualche giorno di ritardo, la Giornata mondiale dell'Acqua 2023 con un trekking fotografico nell'entroterra di Masone. Insieme a Marco Bertolini, fotografo e Guida del Parco raggiungeremo la cascata del Serpente e Cascina Troia per poi salire verso l'Alta Via dei Monti Liguri, sfruttando questi straordinari paesaggi per sperimentare varie tecniche fotografiche. È necessario essere dotati di macchina fotografica (reflex, mirrorless o compatta) e cavalletto.

L'escursione, mediamente impegnativa per camminatori abituali, durerà l'intera giornata con pranzo al sacco. Prenotazione obbligatoria on-line entro sabato alle ore 12; costo € 10,00 a persona.

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)