Parco Naturale Regionale del Beigua

Continuano le visite guidate con il Parco del Beigua al complesso cistercense

(Varazze, 03 Apr 23) È in arrivo il lungo fine settimana di Pasqua e noi ci scambieremo gli auguri sabato pomeriggio alla Badia di Tiglieto, dove è in programma la visita guidata al complesso monastico cistercense fondato più di 900 anni fa.

Ripercorreremo insieme le vicissitudini di allora per scoprire l'importante ruolo avuto dai monaci nello sviluppo della Piana di Tiglieto e per respirare quell'atmosfera medievale che i muri della Badia ancora trattengono.

Prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì 7 aprile alle ore 18; costo € 6,00 a persona.



Per informazioni: tel. 347.3764535 (Mauro Brunetti, referente per visite guidate alla Badia di Tiglieto, Guida Coop. Dafne)