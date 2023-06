Parco Naturale Regionale del Beigua

(Varazze, 28 Giu 23)

Nel Parco del Beigua l'estate conserva ancora quella magia che ci riempiva gli occhi e il cuore quando eravamo piccoli, quel senso di libertà e allegria che disegnava le nostre giornate. Ci piace vivere questa stagione come un perfetto equilibrio di ritualità e novità, di appuntamenti classici a cui tutti siamo ormai affezionatissimi, alternati a proposte originali per vivere la natura del Beigua attraverso esperienze diverse.

Perché non importa che la vacanza sia lunga o breve; quel momento in cui ci allontaniamo dalla quotidianità e dai ritmi abituali deve essere perfetto, coinvolgente, emozionante. Come siamo certi sarà per chi condividerà con noi queste giornate estive che ci aspettano, scandite da un programma di attività con le Guide del Parco che saprà soddisfare tutti, piccoli esploratori e appassionati escursionisti, famiglie, turisti e locali che vogliono scoprire o riscoprire il posto in cui vivono.

Nel calendario delle escursioni, accanto agli imperdibili trekking fotografici, trovano spazio anche le Astronight, appuntamenti infrasettimanali di osservazione notturna del cielo in compagnia degli astrofili dell'Osservatorio Astronomico del Righi, la novità della pratica yoga nel bosco insieme al Gruppo Yoga Solidale e una serie di uscite nel territorio di Urbe, recentemente entrato a far parte del Parco, gratuite grazie al contributo del Consorzio di miglioramento fondiario ed Agroforestale Alta Valle D'Orba.

Ma non è finita! Dopo la gande partecipazione dello scorso anno, riproponiamo il programma del Venerdì con le Guide del Parco, attività gratuite inserite nel progetto Outdoor Education, cofinanziato dalla Regione Liguria. Ogni settimana in un posto diverso: al pomeriggio ci saranno tanti laboratori divertenti e attività didattiche per i Beigua Junior Geoparker, dalla caccia al tesoro nel Castello di Campo Ligure al laboratorio sulle farfalle, e alla sera facili trekking serali per tutti, seguendo le tracce degli animali notturni o passeggiando con il naso all'insù sotto il cielo stellato.

Confermato il calendario delle visite guidate all'Abbazia cistercense di Tiglieto, anche qui con una bella novità. Il primo sabato di luglio e agosto le visite pomeridiane si spostano alla sera, con una straordinaria occasione di ammirare la Badia in un'atmosfera suggestiva.

Non dimentichiamo poi che siamo sì un parco di montagna, ma con i piedi nell'acqua! Non possono mancare dunque anche attività legate al mare e alla spiaggia, con sei appuntamenti gratuiti, finanziati da Regione Liguria, di snorkeling didattico tra Arenzano, Cogoleto e Varazze. Un'attività dedicata ad abili nuotatori, grandi e piccoli, che insieme alla biologa marina potranno conoscere la biodiversità nascosta nei nostri fondali e i rischi che la minacciano, a partire dal marine litter.

Tutte le attività sono a prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente l'uscita, compilando i moduli on-line disponibili sul sito del Parco. Le prenotazioni aprono di settimana in settimana e si chiudono all'esaurimento dei posti disponibili.

Tutte le informazioni aggiornate sui programmi sono disponibili sui nostri canali di comunicazione (il sito, la pagina Facebook, i profili Instagram e Twitter, il canale Telegram) e diffusi attraverso le newsletter periodiche e il Notiziario trimestrale che tra pochi giorni sarà in distribuzione in tutto il comprensorio.

Come ogni estate, anche quest'anno il Notiziario sarà accompagnato da ViviBeigua, il ricco supplemento dedicato agli eventi in programma nel Parco e nella Riviera del Beigua: sagre, mostre, concerti, attività per i bambini. Manca solo il tempo di annoiarsi!

Che scegliate di condividere un'escursione con noi o percorre i sentieri del Parco in autonomia, potrete avere tutte le informazioni per il vostro soggiorno visitando i nostri punti informativi di Pratorotondo, Varazze a Palazzo Beato, Sassello a Palazzo Gervino: troverete materiale informativo in distribuzione gratuita e in vendita, gadget ma soprattutto i preziosi suggerimenti delle nostre Guide.

Non avete ancora deciso nulla per le vacanze? Le strutture ricettive "Ospitali per natura" vi aspettano: alberghi, B&B, affittacamere, rifugi e campeggi vi accoglieranno in un'atmosfera familiare e vi accompagneranno alla scoperta del territorio, del suo patrimonio di natura e cultura e dei suoi sapori, facendovi conoscere i tanti produttori "Gustosi per natura". Sul nostro sito trovate tutti i contatti.

Ora non resta che preparare lo zaino. Vi aspettiamo nel Beigua Geopark!