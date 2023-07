Parco Naturale Regionale del Beigua

Inaugurazione della mostra fotografica promossa dal Parco del Beigua

(Varazze, 07 Lug 23) Rifiuti abbandonati dall'uomo, dispersi dai fenomeni meteo e trascinati nei fiumi fino al mare. Plastiche e microplastiche che inquinano l'ambiente acquatico e hanno gravi impatti sugli habitat di piante e animali.

"Vivere nell'acqua – biodiversità in pericolo" è il nuovo percorso fotografico realizzato dal Parco del Beigua in collaborazione con l'Associazione Fotografi Naturalisti Italiani (sez. Liguria) e Gabriella Motta per sensibilizzare sul tema del marine litter e accrescere la consapevolezza sugli effetti dei nostri comportamenti.

Gli scatti realizzati nel corso delle pulizie scientifiche dei tratti di spiaggia e delle rive dei torrenti, condotte dal Parco in collaborazione con Legambiente e i Comuni di Arenzano, Celle Ligure, Sassello e Varazze, a cui hanno partecipato cittadini, associazioni giovanili, scout e rappresentanti delle Amministrazioni locali, si alternano alle foto che raccontano la ricchezza di biodiversità del nostro comprensorio.

La mostra sarà esposta da martedì 11 luglio a martedì 18 luglio ad Arenzano presso il Centro Polivalente Gino Strada, in lungomare Stati Uniti 1 con ingresso gratuito:

da martedì al sabato ore 9:30-12:30 e 16-19

domenica e lunedì ore 9:30-12:30

L'inaugurazione si terrà lunedì 10 luglio alle ore 18 alla presenza delle autorità locali, dell'Ente Parco e di una rappresentanza degli autori.

La mostra è la naturale conclusione dell'iniziativa "Beigua in action!", promossa dal Centro di Esperienza del Parco del Beigua e compreso all'interno di un progetto di educazione ambientale più ampio, finanziato dalla Regione Liguria nell'ambito delle attività per la promozione dell'economia circolare, la riduzione del consumo di plastica e il contrasto al marine litter, i rifiuti di origine antropica dispersi in mare e nelle acque superficiali.

Per "Beigua in action!" sono stati realizzati anche webinar insieme agli esperti del Parco per approfondire la conoscenza del Santuario Pelagos e delle minacce all'ambiente marino causate dalle diverse forme di inquinamento, di cui il marine litter rappresenta solo l'aspetto più evidente. Sul tema della gestione dei rifiuti e della riduzione del consumo di plastica inevitabile è stato in coinvolgimento del mondo della scuola, con interventi negli Istituti comprensivi del Parco per promuovere ecoregole e buone pratiche plastic free.

L'altro filone del progetto, invece, si è occupato di economia circolare, coinvolgendo alcuni produttori virtuosi del Parco del Beigua che hanno raccontato la propria esperienza di recupero e riuso di scarti di produzione e valorizzazione delle filiere corte. Racconti che sono diventati pillole audio trasmesse alla radio.

Per la prima volta poi il Centro di Esperienza ha analizzato il tema degli appalti verdi per la pubblica amministrazione, indagando l'applicazione dei CAM - Criteri Ambientali Minimi nella refezione scolastica in quattro Comuni campioni e fornendo agli Enti locali strumenti di supporto per il controllo del servizio.

La missione del Centro di Esperienza non si ferma certo qui; è di poche settimane fa la notizia che la Regione sosterrà una nuova edizione del progetto che, partendo dai temi già affrontati, svilupperà nuove attività indirizzate al recupero dei rifiuti tessili e alla promozione di eventi a basso impatto ambientale.