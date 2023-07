Parco Naturale Regionale del Beigua

Alle proposte del weekend si aggiungono attività anche durante la settimana

(Varazze, 17 Lug 23) Questa settimana non vi lasciamo da soli ad affrontare il temutissimo caldo, ma vi proponiamo due fresche attività anche a metà settimana!

Iniziamo mercoledì 19 luglio a Varazze con una uscita di snorkeling didattico presso la spiaggia comunale Beachcletta: insieme alla nostra esperta di biologia marina scopriremo le meraviglie nascoste sott'acqua e i pericoli che le minacciano, come il marine litter. Necessario essere abili nuotatori, attrezzati con maschera e boccaglio. Attività gratuita per adulti e bambini dai 6 anni in su. Prenotazione obbligatoria on-line entro martedì alle ore 18.

Alla sera invece torna l'attesissima Astronight, l'escursione serale a Pratorotondo insieme agli astrofili dell'Osservatorio astronomico del Righi: grazie al loro telescopio osserveremo la volta celeste ci godremo una fresca passeggiata lungo l'Alta Via dei Monti Liguri. L'escursione durerà dalle ore 19 alle 23 circa, con cena al sacco ed è adatta a tutti. Prenotazione obbligatoria on-line entro martedì alle ore 18; costo €6,00 a persona + € 5,00 per l'associazione degli astrofili.

E poi arriva il venerdì con il doppio appuntamento con le Guide del Parco che questa settimana si trovano a Sassello. Nel pomeriggio i Junior Geoparker scopriranno i segreti della vita dell'apicoltore, insieme a Lorenzo, il giovane titolare dell'azienda agricola l'Ape operaia. Iniziativa gratuita per bambini dai 5 agli 11 anni, prenotazione obbligatoria on-line entro giovedì alle ore 18.

Alla sera invece ci aspetta una notte in foresta, l'escursione per tutti che ci porterà attraverso il buio della Deiva a scoprire i suoni della vita degli animali notturni. Necessario avere torcia o frontalino e cena al sacco. Iniziativa gratuita, prenotazione obbligatoria on-line entro giovedì alle ore 18.

Sabato 22 altro doppio appuntamento. Al pomeriggio ci aspetta la visita guidata alla Badia di Tiglieto, prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 18, costo € 6,00 a persona.

Alla sera invece è in programma un altro appuntamento amatissimo dagli appassionati di fotografia: tramonti in quota a Pratorotondo. Con l'attrezzatura fotografica e il frontalino o la torcia partiremo per un trekking lungo l'Alta Via verso il tramonto, pronti a catturare tutte le sfumature di luce di questo momento particolare, insieme a Marco Bertolini, Guida del Parco e fotografo. L'escursione, adatta a camminatori abituali, terminerà intorno alle ore 22, cena al sacco. Prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 18, costo € 6,00 a persona.

Per tutte le attività i posti sono limitati e le prenotazioni potranno chiudere anticipatamente all'esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)