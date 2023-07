Parco Naturale Regionale del Beigua

(Varazze, 24 Lug 23) Le attività proposte dal Parco iniziano già mercoledì 26, con il secondo appuntamento di snorkeling didattico gratuito per grandi e piccoli, purché abili nuotatori. Questa volta l'appuntamento è sulla spiaggia dello stabilimento comunale "Marina Piccola" di Arenzano, dalle 10 alle 12. Indispensabili maschera, boccaglio, telo da mare, crema solare e naturalmente la prenotazione, da fare obbligatoriamente on-line entro martedì alle 18.

Il venerdì con le Guide questa settimana si svolgerà al fresco di Pratorotondo. Inizieremo al pomeriggio con un laboratorio didattico per i Beigua Junior Geoparker che si cimenteranno nel quilling, la filigrana di carta con cui realizzare tanti fiori, ovviamente ispirati ai colori delle fioriture del Beigua, dal rosa della Dafne al blu dell'Aquilegia. Attività gratuita, prenotazione obbligatoria on-line entro giovedì alle ore 18.

Il trekking serale adatto a tutti ci porterà invece lungo l'Alta Via sotto le stelle! Necessari frontalino o torcia e cena al sacco. Escursione gratuita, prenotazione obbligatoria on-line entro giovedì alle ore 18.

Sabato 29 a Tiglieto ultimo appuntamento del mese con la visita guidata pomeridiana all'Abbazia cistercense. Prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 18, costo € 6,00 a persona.

Abbiamo tenuto per ultima una delle novità dell'estate: lo yoga al tramonto! In collaborazione con il Gruppo Yoga Solidale Genova percorreremo uno dei sentieri più panoramici del Parco per dedicarci alla pratica yoga all'ombra dei faggi, concentrandoci sui suoni e sui profumi della natura. Necessari tappetino da yoga o telo mare e cena al sacco. L'attività inizierà alle 16 per concludersi intorno alle 21. Prenotazione obbligatoria on-line entro sabato alle ore 18, costo € 10,00

Tutte le iniziative sono a numero chiuso e le prenotazioni si chiuderanno anticipatamente all'esaurimento dei posti disponibili.

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)