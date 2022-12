Parco Naturale Regionale del Beigua

Sabato 17 Dicembre 2022

In collaborazione con l'Osservatorio Astronomico del Righi, seguiremo l'Alta Via dei Monti Liguri fermandoci a osservare le costellazioni visibili in questo periodo. Con il telescopio montato in prossimità dell'albergo-ristorante "La nuvola sul mare" osserveremo i dettagli della volta celeste ben illustrati dagli amici dell'Osservatorio.

È necessario essere dotati di torcia o frontalino.

Ritrovo: ore 20 presso albergo-rifugio "La nuvola sul mare", Passo del Faiallo, Urbe

Durata iniziativa: fino alle ore 23:30 circa

Difficoltà: escursione mediamente impegnativa per camminatori abituali

Costo escursione: € 6,00 + € 5,00 per l'Osservatorio Astronomico del Righi

Prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 18 Iniziativa a numero chiuso: clicca qui per compilare il modulo (COMPILARE UN MODULO PER PARTECIPANTE)

**IMPORTANTE** Ricordiamo che a seguito dell'emergenza PSA all'inizio e al termine delle attività all'aria aperta è obbligatorio il cambio delle calzature, che andranno riposte in un robusto sacchetto di plastica al fine di evitare ogni contaminazione. Al rientro a casa le calzature dovranno essere spazzolate, lavate con acqua calda e sapone e disinfettate con soluzione al 2-3% di ipoclorito di sodio. Per maggiori informazioni sulle disposizioni circa la PSA consultare la pagina: http://www.parcobeigua.it/dettaglio.php?id=68841

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)