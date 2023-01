Parco Naturale Regionale del Beigua

I mercoledì con l'esperto

Mercoledì 11 Gennaio 2023

Un interessante incontro on line tenuto da Marco Bertolini, guida e fotografo naturalista, in collaborazione con l'Associazione Fotografi Naturalistici Italiani, dedicatao alle tecniche di fotografia per immortalare l'ambiente naturale.

Partecipazione gratuita su piattaforma Meet dalle ore 18 alle ore 19 circa.

Prenotazione obbligatoria on-line entro le ore 18 del giorno precedente, fino ad esaurimento dei posti disponibili: clicca qui per compilare il modulo (COMPILARE UN MODULO PER PARTECIPANTE)