Parco Naturale Regionale del Beigua

I mercoledì con l'esperto

Mercoledì 31 Maggio 2023

In compagnia di Mauro Brunetti scopriremo come venivano realizzati i codici medievali e le stupende miniature ritrovate in antichi testi, curiosando tra i materiali utilizzati e le particolari tecniche di scrittura. L'incontro è propedeutico al laboratorio pratico che si terrà sabato 3 giugno presso la Badia di Tiglieto.

Partecipazione gratuita su piattaforma Meet dalle ore 18 alle ore 19 circa.

Prenotazione obbligatoria on-line entro le ore 18 del giorno precedente, fino ad esaurimento dei posti disponibili: clicca qui per compilare il modulo (COMPILARE UN MODULO PER PARTECIPANTE)