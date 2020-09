Parco Naturale Regionale del Beigua

Visite guidate alla Badia di Tiglieto

Da Sabato 5 a Domenica 27 Settembre 2020

Per festeggiare i 900 anni dalla fondazione, il Comune di Tiglieto in collaborazione con il Parco del Beigua, la Proprietà e la Cooperativa Dafne, nei fine settimana dall'8 agosto al 18 ottobre offre la possibilità di una visita guidata gratuita alla Chiesa, all'Armarium, alla Sala Capitolare e al chiostro.

La prenotazione dovrà essere effettuata obbligatoriamente on-line entro le ore 18 del giorno precedente la data prescelta, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

I visitatori potranno lasciare la macchina presso il parcheggio della Badia, seguendo le indicazioni per raggiungere in pochi minuti la Chiesa da cui partirà la visita. Si richiede di presentarsi 10 minuti prima della partenza per la registrazione.

Per partecipare è obbligatoria la dotazione personale di mascherina di comunità e gel igienizzante.

Prenotazione visite mese di settembre:

domenica 13 settembre ore 15:00

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)

Tiglieto 16010 Italy Comune: Tiglieto (GE)

Provincia: Genova Regione: Liguria

Info Line: 393.9896251

Tag: visite guidate