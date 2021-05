Parco Naturale Regionale del Beigua

World migratory bird day

Da Sabato 8 a Domenica 9 Maggio 2021

Le alture di Arenzano sono il punto di incontro ideale per celebrare la Giornata mondiale dedicata agli uccelli migratori, perché è proprio qui che passano i corridoi aerei prediletti da migliaia di rapaci che dall'Africa giungono in Europa per deporre le uova. E mentre i Bianconi stanno già nidificando, a maggio prosegue un imponente passaggio di altri rapaci, i Falchi pecchiaioli. Non sono i soli però ancora in migrazione: potremo osservare Aquile minori, Falchi cuculo, Lodolai, Nibbi e giovani Bianconi che attraversano i cieli del Beigua seguendo una delle rotte più importanti di migrazione. Presso il Centro Ornitologico di Case Vaccà l'ornitologa vi aspetta per una giornata di birdwatching. È consigliato il binocolo.

Ritrovo: L'ornitologa vi aspetta al Centro Ornitologico dalle ore 11:30 alle ore 16. Non serve prenotazione.

Iniziativa GRATUITA

Difficoltà: iniziativa adatta a tutti

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)

Iniziativa finanziata nell'ambito dell'accordo Regione Liguria - MATTM per la costruzione della Strategia regionale per lo Sviluppo Sostenibile

Arenzano 16011 Italy Luogo: Centro Ornitologico Case Vaccà

Comune: Arenzano (GE)

Provincia: Genova Regione: Liguria

Info Line: 3939896251

