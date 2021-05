Parco Naturale Regionale del Beigua

Le erbe spontanee nella tradizione culinaria

Domenica 9 Maggio 2021

La preparazione del preboggion primaverile sarà la scusa per una escursione che dal centro abitato di Stella San Bernardo ci porterà ai prati in località Ne Fosse: con la Guida del Parco andremo alla ricerca delle erbe selvatiche utilizzate nella cucina ligure e delle piante aromatiche caratteristiche dei piatti della tradizione locale.

Ritrovo: ore 9:30 presso Chiesa di Stella San Bernardo

Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco

Difficoltà: escursione mediamente impegnativa per camminatori abituali

Costo escursione: € 10,00

Prenotazione obbligatoria on line entro sabato alle ore 12: clicca qui per compilare il modulo (COMPILARE UN MODULO PER PARTECIPANTE)

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)

Stella 17044 Italy Comune: Stella (SV)

Provincia: Savona Regione: Liguria

Info Line: 3939896251

Tag: escursioni