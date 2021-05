Parco Naturale Regionale del Beigua

Alta Via in fiore

Domenica 23 Maggio 2021

Abbiamo scelto una delle escursioni più amate della primavera per celebrare la Giornata Europea dei Parchi: con la Guida, esperto botanico, seguiremo un panoramico sentiero di crinale, per ammirare la varietà di specie floristiche che in questi giorni raggiungono il massimo splendore. L'inconfondibile profumo della Dafne odorosa, simbolo del Parco del Beigua, l'eleganza delle orchidee: l'Alta Via dei Monti Liguri nel pieno della primavera è un'esplosione di fioriture.

Ritrovo: ore 9:30 presso Punto informativo del Parco, località Pratorotondo, Cogoleto

Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco

Difficoltà: escursione mediamente impegnativa per camminatori abituali

Costo escursione: € 10,00

Prenotazione obbligatoria on line entro sabato alle ore 12: clicca qui per compilare il modulo (COMPILARE UN MODULO PER PARTECIPANTE)

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)

Cogoleto 16016 Italy Luogo: loc Pratorotondo

Comuni: Cogoleto (GE), Sassello (SV)

Provincia: Genova, Savona Regione: Liguria

Info Line: 3939896251

Altre info su:Tag: escursioni