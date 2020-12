Parco Regionale dei Colli Euganei

Avviso pubblico manifestazione di interesse per gestione centro visite Casa Marina e Parco Avventura "Le Fiorine"

(Este, 23 Dic 20) Indagine di mercato per sollecitare manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata, ex art. 1, comma 2, lett. b), della L. 120/2020, per l'affidamento, in concessione, del servizio di gestione del progetto di educazione naturalistico/ambientale del Parco da realizzare mediante la gestione dell'immobile denominato "Casa Marina", dell'impianto di Parco Avventura "Le Fiorine" e attività di visita guidata e informazione sul territorio, per conto dell'Ente Parco Colli – CIG 852467612E.

Dettaglio indagine di mercato, scadenze e allegati

Scadenza 21/01/2021