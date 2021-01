Avviso chiusura al pubblico sede per sanificazione locali

(Este, 07 Gen 21) Si informano i gentili utenti che la Sede dell'Ente Parco sarà chiusa al pubblico lunedì 11 gennaio 2021 per un intervento di sanificazione locali previsto dal piano per l'emergenza sanitaria Covid-19.

In tale data non sarà possibile pertanto nemmeno l'accesso su appuntamento come da disposizioni attualmente in vigore.