Bando del GAL Patavino per sostegno a turismo sostenibile

(Este, 17 Mag 21) Il GAL Patavino ha aperto i termini per la presentazione delle domande di aiuto per il seguente intervento:



Bando 7.5.1 infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali rivolto agli Enti locali territoriali e all'Ente Parco Regionale dei Colli Euganei per la valorizzazione, la riqualificazione e la messa in sicurezza di "infrastrutture su piccola scala" costituite da percorsi e itinerari esistenti, comprese le infrastrutture adiacenti.



Il bando rinnova il sostegno ai progetti degli Enti che si aggregano per promuovere lo sviluppo del turismo sostenibile nell'area del GAL Patavino.



Il 13 luglio 2021 scade il termine per presentare le domande di aiuto.

Info dettagliate nella pagina dedicata del sito del GAL Patavino.