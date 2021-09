Avviso esplorativo per candidatura incarico servizio tecnico per rilievi in materia geologica. Scadenza: 12.10.2021

(Este, 22 Set 21) Avviso esplorativo per presentare la candidatura alla partecipazione ed alla successiva procedura negoziata, per il conferimento di un servizio tecnico in materia geologica volto alla effettuazione di rilievi anche esterni, verifiche e supporto tecnico e amministrativo all'attività del servizio tecnico dell'Ente Parco.

Allegati: Avviso e modulo domanda partecipazione

Scadenza 12/10/2021