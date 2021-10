Parco Regionale dei Colli Euganei

Il Parco avvia il rinnovo della Carta Europea per il Turismo Sostenibile. Incontro con gli operatori a Galzignano Terme il 19.10.21

(Este, 05 Ott 21)

Il processo di rinnovo della Carta Europea per il Turismo Sostenibile del Parco, per il periodo 2022-26, ha preso il via grazie al supporto della Regione del Veneto che, attraverso il progetto TAKE IT SLOW - Programma europeo Italia – Croazia, intende promuovere un turismo sostenibile e lento.

A questo proposito, gli esperti incaricati di Agenda 21 Consulting in queste settimane stanno incontrando i sottoscrittori del Piano d'Azione attuale ed i nuovi portatori di interessi del territorio, che hanno fatto pervenire le richieste di ingresso in CETS nell'ultimo anno e mezzo, quando molte delle azioni previste hanno subito un rallentamento a causa della pandemia.

Il Parco organizza un importante incontro, previsto come prima riunione operativa dei sottoscrittori, martedì 19 ottobre prossimo, presso l'Auditorium civico di Galzignano Terme, suddiviso in due momenti distinti; il primo, alle ore 10.00, sarà dedicato agli attori del territorio che hanno preso parte al Piano d'Azione in scadenza, mentre nel secondo, alle ore 15.00, si incontreranno gli operatori privati e pubblici che per la prima volta si affacciano al processo partecipativo della Carta.

Per entrambi i gruppi, L'Ordine del Giorno è il seguente:

- Saluto del Presidente del Parco;

- Esame delle attività della Carta Europea del Turismo Sostenibile realizzate nel Piano d'Azione 2018 – 2022 e aggiornamento della strategia per lo sviluppo del turismo sostenibile;

- Presentazione del processo di rinnovo e calendarizzazione prossimi incontri;

- Dibattito e conclusioni.

La partecipazione è aperta, in particolare al secondo incontro del pomeriggio, anche per nuovi operatori privati del settore turistico e amministratori di enti pubblici che desiderassero entrare in CETS e non avessero ancora manifestato direttamente interesse al Parco.

Si ricorda che, in ottemperanza alle disposizioni ministeriali e riguardanti il corretto utilizzo della sala civica dell'Auditorium di Galzignano Terme per il contenimento dell'emergenza sanitaria Covid-19, è consentito l'accesso esclusivamente a chi è in possesso di Green Pass o, in mancanza di questo, previa esibizione all'ingresso di risultato con esito negativo di test molecolare o rapido sostenuto entro le 48 ore antecedenti.

Data la limitata capienza della sala, per coloro che desiderassero partecipare è consigliabile preavvisare l'Ufficio Educazione Naturalistica e Comunicazione dell'Ente Parco (Dott. Marco Pavarin: marco.pavarin@parcocollieuganei.com) della propria presenza.

Tutte le info su CETS nella sezione del sito dedicata