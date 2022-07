(Este, 20 Lug 22) Il GAL Patavino ha pubblicato un nuovo bando a sostegno delle imprese agricole del territorio dai Colli all'Adige, al fine di sostenere i protagonisti dell'agricoltura che investono in sostenibilità e innovazione.



Il bando rinnova il sostegno ad agricoltori e cooperative agricole per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola.



Il 13 Settembre scade il termine per presentare le domande di aiuto.

Info sulla pagina dei Bandi del GAL Patavino