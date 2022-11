Parco Regionale dei Colli Euganei

(Este, 02 Nov 22) Giovedì 3 novembre 2022, si celebra la prima Giornata Internazionale delle Riserve della Biosfera, designata nel marzo scorso durante l'ultima riunione del Comitato Esecutivo del Programma MAB UNESCO e proclamata dalla 41° Conferenza Generale dell'UNESCO.

Una giornata importante anche per i Colli Euganei che si apprestano a diventare Riserva della Biosfera nel prossimo futuro.

Proprio in questi giorni si infatti è dato avvio al processo di candidatura dei Colli Euganei per entrare a far parte del Programma MAB.

Il Programma MAB UNESCO

Il Programma "L'uomo e la biosfera", Man and the Biosphere (MAB), è un programma scientifico intergovernativo avviato dall'UNESCO nel 1971 per promuovere su base scientifica un rapporto equilibrato tra uomo e ambiente attraverso la tutela della biodiversità e le buone pratiche dello Sviluppo Sostenibile. Il Programma MAB e il modello della Riserva della Biosfera sono diventati, negli ultimi 50 anni, un esempio internazionale che evidenzia l'impegno di UNESCO relativamente all'Agenda 2030 e agli obiettivi per lo sviluppo sostenibile (SDGs) ().

A livello mondiale il network del Programma MAB include 738 Riserve della Biosfera, di cui 22 transfrontaliere, in 134 nazioni. In Italia le Riserve della Biosfera sono 20, dislocate in tutto il territorio della penisola.

Le celebrazioni

Questa prima Giornata intende celebrare le Riserve della Biosfera stesse, riconoscendo le azioni e l'impegno adottati dalle persone, le istituzioni ed i partner che compongono la Rete Mondiale, uniti per sensibilizzare ai temi dell'emergenza climatica e della sostenibilità.

Lo scopo della Giornata Internazionale delle Riserve della Biosfera è di fornire, su base annuale, un campanello d'allarme sull'importanza di prendersi cura dell'ambiente e raggiungere un equilibrio funzionale tra le attività dell'uomo e la conservazione delle risorse naturali; richiamando inoltre l'attenzione sul ruolo guida che la Rete Mondiale delle Riserve della Biosfera (WNBR) svolge in questo senso.

Oggi, a livello nazionale ed internazionale, sono proposte attività ed eventi per favorire una migliore conoscenza del ruolo e dell'impatto positivo di questi importanti riconoscimenti nei territori in cui insistono; e per ispirare i decisori alle diverse scale ad agire per rafforzare l'attenzione sull'ambiente e sostenere azioni, pratiche e sistemi che contribuiscano ad affrontare le sfide globali del nostro tempo.