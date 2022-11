(Este, 03 Nov 22) Sabato 19 Novembre 2022, presso l'Auditorium Comunale in Via F. Filzi, 1 a Galzignano Terme, con inizio alle ore 14.30, si terrà un Convegno avente per oggetto:

Presentazione interventi di manutenzione e valorizzazione dell'Habitat 6210 (vegro) di proprietà del Parco Regionale dei Colli Euganei

Interverranno come relatori:

dott. Riccardo Masin - Presidente Ente Parco Colli Euganei

dott. Michele Gallo - Ente Parco Colli Euganei

dott. Mauro De Osti – Regione Veneto

dott.ssa Mariacristina Villani – Orto Botanico di Padova-Università di Padova

dott.ssa Sara Magrini – Università della Tuscia

dott. Roberto Fiorentin – AVISP

dott. Guido Farenzena – AVISP

La partecipazione al Convegno è libera e gratuita fino ad esaurimento dei posti disponibili presso l'Auditorium.