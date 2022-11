(Este, 04 Nov 22) Il Parco Regionale dei Colli Euganei in collaborazione con Il Club Alpino Italiano Sez. di Padova, rende noto che in base al piano di manutenzione programmata per il sito di arrampicata "ROCCA PENDICE", nei giorni:

7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18 Novembre 2022 i settori Kundalini e Attacchi potrebbero essere interdetti all'arrampicata per ovvi motivi di sicurezza.

Indicazioni e segnalazioni saranno presenti sul posto al fine di indicare la presenza lavori.