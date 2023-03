Parco Regionale dei Colli Euganei

(Este, 28 Mar 23) Il Documento di Indirizzo è uno strumento importante per la Riserva della Biosfera: costituisce la base per il Piano di Azione e lo strumento attraverso cui se ne indirizzerà lo sviluppo sostenibile.

Tutte le Riserve della Biosfera sono tenute a dotarsi, una volta ottenuto il riconoscimento, di un Piano di Azione, ovvero di un documento che definisca quali obiettivi specifici essa intende perseguire per assolvere alle 3 funzioni previste dal Programma MAB UNESCO (conservazione, sviluppo sostenibile e supporto logistico), concretizzando a livello locale le sfide globali della sostenibilità e contribuendo al raggiungimento degli obiettivi globali di sviluppo sostenibile (17 Sustainable Development Goals dell'ONU).



Il Piano di Azione di una Riserva della Biosfera, mediante strategie e obiettivi specifici per le esigenze e le peculiarità di ciascun territorio, è lo strumento attraverso cui indirizzarne lo sviluppo sostenibile, è elemento di stimolo verso tutti i portatori di interesse, pubblici e privati, a realizzare progetti concreti che mettano in connessione positiva "uomo e natura", favorendone l'aggregazione e l'interazione, valorizzandoli nella rete internazionale MAB UNESCO, composta da oltre 738 territori e comunità in tutto il mondo, che stanno affrontando le stesse sfide.



Nell'ambito del percorso di candidatura dei Colli Euganei a Riserva della Biosfera, si intende definire, in modo partecipato con i principali portatori di interesse e la comunità locale, il Documento di Indirizzo al futuro Piano di Azione. Il documento di indirizzo, definirà i cardini su cui il Piano d'Azione verrà sviluppato, definendo di fatto la mission della futura Riserva della Biosfera. Il Documento di Indirizzo è il punto di partenza ufficiale per la futura definizione del Piano di Azione: una sorta di elemento di continuità tra la fase di candidatura e la vita vera e propria della Riserva della Biosfera.



E' attiva dal 22 marzo al 22 aprile 2023 una piattaforma online, che consente di consultare, commentare ed esprimere il proprio livello di condivisione, alla prima bozza del "Documento di indirizzo al Piano di Azione della Riserva della Biosfera Colli Euganei", elaborata sulla base delle informazioni e dei contributi raccolti durante gli incontri svolti con i vari stakeholders e le ricerche bibliografiche effettuate funzionalmente alla stesura del dossier. La piattaforma consente inoltre di proporre eventuali modifiche ed integrazioni al testo.



Una volta terminata la consultazione online, si valuterà l'integrabilità dei diversi contributi che contribuiranno a definire la bozza avanzata del Documento di Indirizzo al Piano di Azione. Questo documento verrà quindi presentato pubblicamente in un incontro in cui si presenteranno e motiveranno le modifiche apportate ed, eventualmente, quelle non accolte, oltre ad esservi un ulteriore spazio per il confronto, giungendo così alla versione definitiva del Documento di Indirizzo che sarà allegato al dossier di candidatura.

Partecipa anche tu alla consultazione online della Bozza del Documento di Indirizzo al Piano di Azione della futura Riserva della Biosfera Colli Euganei accedendo al modulo qui: https://bit.ly/42G6uZt

Il Documento di Indirizzo al Piano di Azione della futura Riserva della Biosfera potrà far comprendere a tutti quali saranno gli ambiti in cui la Riserva della Biosfera opererà e quali siano concretamente le opportunità che il riconoscimento MAB potrà offrire al territorio e alle comunità.

Le specifiche di questo incontro pubblico saranno comunicate prossimamente attraverso gli strumenti di comunicazione attivati per diffondere le informazioni sul percorso di candidatura e rimanere aggiornati circa le attività del progetto:

