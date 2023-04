Parco Regionale dei Colli Euganei

(Este, 03 Apr 23) Si informano i gentili visitatori ed escursionisti che con Delibera di Consiglio Direttivo n. 52 del 27/03/2023 sono state approvate per motivi di sicurezza due piccole modifiche del tracciato relative al Sentiero n. 1 Alta Via dei Colli Euganei in zona Villa di Teolo e Monte delle Forche.

In allegato, sono visibili i documenti con il tracciato originale dell'Alta Via e il percorso modificato nei due tratti sopra segnalati.

Le modifiche sono già visibili nella cartografia pubblicata dal Parco e nei file scaricabili alla pagina dedicata all'Alta Via nella sezione sentieri.