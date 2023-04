Parco Regionale dei Colli Euganei

(Este, 04 Apr 23) Come ogni anno, durante il periodo primaverile, le festività di Pasqua e i successivi weekend di aprile e maggio, per il territorio dei Colli Euganei è altissima stagione per la frequentazione di turisti, visitatori ed escursionisti.

Le richieste di informazioni per gite fuori porta, picnic, e soggiorni brevi in questo periodo aumentano sensibilmente, quest'anno in misura ancor più evidente date le particolari condizioni atmosferiche stabili perduranti e la grande richiesta di attività all'aria aperta del periodo storico post pandemia.

E' quindi opportuno ricordare ai gentili utenti del Parco che il territorio va tutelato da tutti rispettandolo e avendo attenzione particolare nei confronti delle proprietà dei residenti, che coprono oltre il 90% della superficie dell'area protetta, inclusi boschi, coltivazioni e prati anche dove non sono visibili recinzioni e limitazioni.

Seguire i sentieri segnati, usufruire in maniera corretta delle aree di sosta e soprattutto portare con sé i propri rifiuti senza abbandonarli nel territorio, sono le principali buone norme da seguire sempre per la sostenibilità dell'ambiente e per il rispetto di chi vi abita.

Vi invitiamo a prendere visione della pagina dedicata alla fruizione dei sentieri e aree di sosta già presente sul sito, per tutte le informazioni in merito all'organizzazione della visita al territorio, compresi i riferimenti per eventuali soggiorni.

Buona primavera e buona Pasqua a tutti!