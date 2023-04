Parco Regionale dei Colli Euganei

(Este, 04 Apr 23) Si informano i gentili visitatori, escursionisti e utenti del Parco che, come può accadere in diversi siti del territorio euganeo in periodo primaverile, viene segnalata la presenza di processionaria (Thaumetopoea pityocampa) in zona Terre Bianche. (Monte Arrigon/Vignola).

La presenza dei bruchi della processionaria, in questo periodo quando scende dai nidi sugli alberi a terra per ricercare il luogo ideale alla metamorfosi, è una situazione che necessita di particolare attenzione, in quanto il contatto diretto o indiretto con i peli può causare irritazioni cutanee, irritative e infiammatorie anche rilevanti.

Si prega si segnalare eventuali altri casi di particolare rilievo al fine di integrare la presente segnalazione con l'indicazione dei luoghi dove viene rilevata la presenza della processionaria.