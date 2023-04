Parco Regionale dei Colli Euganei

(Este, 17 Apr 23) Prorogati i termini per la compilazione delle piattaforme: partecipa attivamente al percorso di candidatura dei Colli Euganei a Riserva della Biosfera MAB UNESCO

Nell'ambito del percorso di candidatura a Riserva della Biosfera dei Colli Euganei secondo il Programma Man and the Biosphere di UNESCO, sono state create due diverse piattaforme per la partecipazione attiva al percorso.

Entrambe le piattaforme rimarranno attive fino a sabato 6 maggio 2023: partecipa anche tu!

Piattaforma per partecipare alla consultazione online della Bozza del Documento di Indirizzo al Piano di Azione

Il Documento di Indirizzo costituisce la base per il Piano di Azione e lo strumento attraverso cui se ne indirizzerà lo sviluppo sostenibile e la mission della futura Riserva della Biosfera.

Tutte le Riserve della Biosfera sono tenute a dotarsi, una volta ottenuto il riconoscimento, di un Piano di Azione, ovvero di un documento che definisca quali obiettivi specifici essa intende perseguire per assolvere alle 3 funzioni previste dal Programma MAB UNESCO (conservazione, sviluppo sostenibile e supporto logistico), concretizzando a livello locale le sfide globali della sostenibilità e contribuendo al raggiungimento degli obiettivi globali di sviluppo sostenibile (17 Sustainable Development Goals dell'ONU).

La piattaforma consente di consultare, commentare ed esprimere il proprio livello di condivisione, alla prima bozza del "Documento di indirizzo al Piano di Azione della Riserva della Biosfera Colli Euganei", elaborata sulla base delle informazioni e dei contributi raccolti durante gli incontri svolti con i vari stakeholders e le ricerche bibliografiche effettuate funzionalmente alla stesura del dossier. La piattaforma consente inoltre di proporre eventuali modifiche ed integrazioni al testo.

Partecipa anche tu alla consultazione online della Bozza del Documento di Indirizzo al Piano di Azione della futura Riserva della Biosfera Colli Euganei accedendo al modulo qui: https://bit.ly/42G6uZt

Per approfondire: http://www.parcocollieuganei.com/dettaglio.php?id=73666

Piattaforma "Call to Action" per progettualità virtuose

La piattaforma dedicata alla segnalazione di progettualità significative, finalizzate a perseguire e concretizzare gli obiettivi di conservazione, educazione, formazione, ricerca e sviluppo sostenibile del proprio territorio e comunità, permette di contestualizzare a livello locale gli obiettivi globali del Programma MAB.

La Call intende individuare e raccogliere i progetti o attività in corso associabili al territorio euganeo. Tutti i soggetti interessati (enti pubblici, associazioni, istituti scolastici, enti di ricerca, fondazioni, imprese, organizzazioni private, gruppi informali, singoli cittadini, ecc) possono segnalare le loro progettualità attraverso la compilazione del modulo disponibile a questo link: https://bit.ly/3V4l2gx

Le progettualità potranno essere citate e valorizzate all'interno del Dossier di candidatura della futura Riserva della Biosfera ed evidenziare così il percorso svolto dal territorio dei Colli Euganei verso uno sviluppo sostenibile e consapevole.

Per approfondire: http://www.parcocollieuganei.com/dettaglio.php?id=72512

Per maggiori informazioni è attivo l'indirizzo mail dedicato biosferacollieuganei@gmail.com e l'account facebook @biosferacollieuganei.