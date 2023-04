(Este, 21 Apr 23)

Il Parco Regionale dei Colli Euganei, in qualità di soggetto coordinatore della candidatura dei Colli Euganei a Riserva della Biosfera secondo il Programma MAB UNESCO, ha organizzato per il periodo primaverili due incontri dedicati al percorso.

Il primo incontro si terrà giovedì 27 aprile 2023 alle ore 21:00 presso la Sala Convegni di Banca Adria (Comune di Lozzo Atestino, Via Europa, 102, 35034). L'incontro pubblico, è dedicato soprattutto alla cittadinanza dei Comuni di Cinto Euganeo, Lozzo Atestino e Vo'. In tale occasione si parlerà delle opportunità di crescita legate al percorso di candidatura a Riserva della Biosfera secondo il Programma "Man and the Biosphere" dei Colli Euganei, assieme alle istituzioni dei tre Comuni.

Il secondo incontro, ad invito e rivolto ai dirigenti scolastici e ai referenti degli Istituti di istruzione primaria, secondaria di primo e di secondo grado dei Comuni aderenti al percorso di candidatura, si terrà mercoledì 3 maggio 2023 alle ore 16:00, presso la sede del Parco Regionale dei Colli Euganei (Via Rana Ca' Mori, 8, 35042, Este).

L'incontro di coordinamento con i referenti degli Istituti scolastici del territorio, vedrà la presentazione del percorso di candidatura, della bozza di governance e un approfondimento legato al Progetto didattico per l'anno scolastico 2023/2024 ed alle opportunità dedicate agli Istituti scolastici dei territori che entrano a far parte della rete MAB UNESCO.

Vi aspettiamo!

Per maggiori informazioni è attivo l'indirizzo mail dedicato biosferacollieuganei@gmail.com e l'account facebook @biosferacollieuganei.