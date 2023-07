(Este, 10 Lug 23) Tema d'importanza capitale per il futuro del bacino euganeo e l'intero paese, la manutenzione delle aree verdi presenti nei Comuni che fanno parte del Parco Regionale dei Colli Euganei si fa spazio nel dibattito tenutosi nell'auditorium del Museo di Galzignano Terme. Un progetto innovativo, che promette di accendere nei prossimi mesi l'interesse pubblico, visto anche il percorso intrapreso dall'Ente Parco e dalle varie amministrazioni, che mira a far diventare i Colli Euganei una "Riserva della Biosfera Mab" protetta dall'Unesco, procedimento che richiederà ancora tempo prima di essere attuato, ma che promette di far da garante per una svolta green solida e duratura nell'intero territorio.

