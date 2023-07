Parco Regionale dei Colli Euganei

(Este, 21 Lug 23) La Comunità del Parco è convocata in seduta pubblica il giorno 27 Luglio 2023, alle ore 17:00, presso la sede dell'Ente Parco dei Colli Euganei in Este, Via Rana Ca' Mori 8, con il seguente ordine del giorno:

Approvazione verbale della seduta 21.12.2022; Interrogazioni, interpellanze, mozioni; Approvazione del percorso di candidatura dei "Colli Euganei" a Riserva della Biosfera MAB UNESCO; Approvazione Rendiconto generale esercizio 2022; Approvazione dell'Assestamento di Bilancio esercizio finanziario 2023-2025; EI TOWERS S.p.A. - Riordino infrastrutture per comunicazioni elettroniche nel Parco Colli Euganei - Progetto definitivo – Postazione Monte Gallo (10825) - Comune di Cinto Euganeo – Rif. SUAP prot. n. 167723/09-05.

Il pubblico sarà ammesso fino a raggiungimento della capienza consentita della sala.