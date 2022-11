Parco Regionale dei Colli Euganei

Un hackathon per trovare la combinazione vincente tra Green Care e salute termale

Giovedì 1 Dicembre 2022

Come promuovere il Green Care nei Colli Euganei? E come integrarla con le pratiche termali?

Per rispondere a queste due domande, l'Università degli Studi di Padova ed ETIFOR, in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità, hanno organizzato un hackathon incentrato sul Green e Blue Care.

L'hackathon si svolgerà ad Abano-Montegrotto, il più grande parco termale d'Europa. Qui il Blue Care è piuttosto diffuso, con molti centri che offrono attività di benessere utilizzando le proprietà dell'acqua termale. Inoltre Abano-Montegrotto è circondata dai Colli Euganei, una bellissima area verde che rappresenta uno spazio ideale per le attività di Green Care.

Pertanto, l'obiettivo di questo hackathon è duplice:

trovare soluzioni per integrare l'offerta termale con il Green Care e ampliare i servizi per il benessere offerti dai centri termali

innovare l'offerta ricreativa e di benessere degli operatori dei Colli Euganei proponendo soluzioni di Green Care.

Questo evento fa parte della serie di hackathon #Green4C, che mira a trovare soluzioni innovative a diverse sfide locali di Green Care in tutta Europa.

Per saperne di più e registrarsi qui: www.etifor.com/it/aggiornamenti/green4c-hackathon-italia